شكرا لقرائتكم خبر عن نجأة نجم نيجيريا بعد عملية خطف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجا لاعب وسط منتخب نيجيريا السابق كريستيان أوبودو من خاطفيه في ولاية دلتا الغنية بالنفط في البلاد، بعدما تمكن من الهرب منهم .

وكان أوبودو يقود سيارته في مدينة واري الجنوبية د عندما زعم أن مسلحَين دخلا إلى سيارته عنوة.

وقال أوبودو (36 عاما) الذي أمضى أكثر من عقد من الزمن في الدوري الإيطالي مع بيروجيا وفيورنتينا وأودينيزي في اتصال هاتفي مع وكالة "فرانس برس": "لقد دفعوا صديقتي الى خارج السيارة" موضحا ان مسلحا ثالثا قاد سيارة خلفهم.

وأضاف "كنت أصلي وأحاول إجراء محادثة معهما وأسألهما ماذا فعلت، لكنهما صرخا بوجهي وقالا لي أن أصمت، وإنني إذا قمت بأي صوت فسوف أقتل".

ووصف اللاعب الدولي بين عامي 2003 و2008، كيف قادا سيارته حول المدينة لعدة ساعات حتى طلب منه الرجلان إيقاف السيارة وخرجا التحدث مع شريكهما وقال "نظرت إلى الخلف واستشعرت ببعض السهولة وانطلقت مسرعا"، فيما اكد المتحدث باسم الشرطة اونومي اونواكوبويا ان أوبودو اختطف لفترة وجيزة وافرج عنه.وقال أوبودو "لم اتعرض للاذى بأي شكل من الأشكال ولم يؤخذ شيء مني". وكان بودو قد اختُطف في نفس المنطقة عام 2012، وتم إنقاذه بعد يوم واحد في مداهمة للشرطة. وكان خاطفوه قد طالبوا بفدية قدرها حوالي 188 ألف دولار (149 ألف يورو).