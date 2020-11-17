شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب مصر يواجه منتخب السويس وديا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، مواجهة فريق منتخب السويس وديا، يوم، الجمعة المقبل، في تمام الثالثة مساءا على ستاد السويس.
واكتفي المدير الفني بوحدة تدريبة واحدة صباح اليوم أعقبها جلسات استشفاء خاصة لبعض اللاعبين عقب نهاية المران وذلك في إطار الاستعدادات لتصفيات بطولة شمال أفريقيا بتونس المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا 2021
من جهة أخرى يحاول عادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب الاتفاق على آخر ثلاث تجارب ودية أيام 28 نوفمبر الجاري ‘والرابع والثامن من ديسمبر المقبلين قبل السفر الي تونس في 12 ديسمبر المقبل.
ويواصل الخماسي المصاب محمد شحاتة وحازم هاني ومحمود جهاد وعبد الرحمن عشري ومؤمن عوض، إجراء جلسات تاهيلية تمهيدا للمشاركة في المباريات الودية المقبلة قبل الاستقرار على قائمة الفريق النهائية المقرر إرسالها نهاية الشهر الجاري للجنة المنظمة لبطولة اتحاد شمال إفريقيا.
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