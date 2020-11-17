محاربى الصحراء يطاردون الفراعنة فى تحطيم رقم قياسى جديد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب منتخب الجزائر من معادلة رقم مصر القياسي بعدم الهزيمة في مباريات إفريقيا، خلال المباريات الدولية الأخيرة داخل القارة وخارجها، مما يجعله محافظاً على رصيده من دون خسارة في آخر 22 مباراة.

ويحتفظ الفراعنة بالرقم القياسي المسجل داخل قارة أفريقيا، حيث نجح الفريق في الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم في 24 مباراة على التوالي، خلال الجيل الذهبي للفريق تحت قيادة حسن شحاتة.

ونجح محاربو الصحراء بقيادة جمال بلماضي، في الوصول إلى كأس إفريقيا 2021 في الكاميرون، بعد التعادل أمام زيمبابوي، ليلحق الفريق بمنتخب السنغال الذي وصل أيضاً.

يذكر أن رياض محرز واصل تألقه مع منتخب بلاده، حيث تمكن من تسجيل هدف رائع بعد فاصل مهاري من الاستلام والمراوغة والتسديد في الشباك. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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