شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها مباراة مصر وتوجو.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أفريقيا 2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم مباراة مصر وتوجو، في تصفيات أمم أفريقيا 2022 والتى ستقام في السادسة مساءً، وهى المباراة الأهم لمنتخبنا الوطني، حيث سبقتها منذ أيام مباراة أخرى لمنتخبنا مع نفس الفريق، وانتهت بفوز مصر بهدف مقابل لا شيء في استاد القاهرة.

وستقام اليوم عدة مباريات أيضًا في نفس التصفيات الأفريقية نوردها كما يلي:

أبرز مباريات اليوم في تصفيات أمم أفريقيا

المباراة الساعة (توقيت القاهرة) تنزانيا ضد تونس 3 عصرًا السودان ضد غانا 9 مساءً توجو ضد مصر 6 مساءً

باقي مباريات التصفيات التي ستقام اليوم

المباراة الساعة (توقيت القاهرة) إثيوبيا ضد النيجر 3 عصرًا مدغشقر ضد كوت ديفوار 3 عصرًا أفريقيا الوسطى ضد المغرب 3 عصرًا سيراليون ضد نيجيريا 6 مساء ناميبيا ضد مالي 9 مساء رواندا ضد الرأس الأخضر 3 عصرًا ليسوتو ضد بنين 3 عصرًا أنجولا ضد الكونجو الديمقراطية 6 مساء