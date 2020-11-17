شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يشهد ودية المنتخب الاولمبى أمام البرازيل الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المباراة الودية التي تجمع المنتخب الأولمبى امام نظيره البرازيل ، التي تقام في التاسعة مساءا بإستاد القاهرة في ختام الدورة الودية الدولية التى أقيمت فى القاهرة فى الفترة من 12 حتى 17 نوفمبر الجارى للمنتخبات الأولمبية وتضم منتخبات مصر وكوريا الجنوبية والبرازيل، ضمن برنامج الاعداد لأولمبياد طوكيو 2021.

و يأتي حضور الوزير دعما ومساندة للمنتخب الذى نجح في التأهل الى دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بطوكيو 2021 ، من خلال بطولة الأمم الافريقية ، واستمرارا في دعم الوزارة لكافة المنتخبات التي تشارك في المحافل الدولية .

وكان اشرف صبحى قد شهد مباراة المنتخب الوطنى الأول أمام توجو التي أقيمت السبت الماضي ، وكذلك الاطمئنان على البعثة هاتفيا قبل مباراة اليوم امام توجو أيضا .

افتتح منتخب مصر الأولمبى مشواره فى الدورة بتعادل سلبى مع كوريا الجنوبية على ستاد السلام، السلام، وبدأ المنتخب الأولمبى المباراة بتشكيل يضم، فى حراسة المرمى: محمد صبحى، وفى الدفاع: حسن علي ومحمد عبدالسلام ومحمود مرعي وكريم العراقي، والوسط: أكرم توفيق وناصر ماهر وإمام عاشور وأحمد بيكهام، والهجوم: صلاح محسن وأحمد ياسر ريان. بينما فاز راقصو السامبا على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدف على نفس الملعب ليتصدر منتخب البرازيل الدورة بثلاثة نقاط