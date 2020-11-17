شكرا لقرائتكم الاتحاد الدولي للتنس يوافق علي إقامة 11 بطولة دولية للناشئين في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق الاتحاد الدولى للتنس ، علي استضافة مصر لـ 11 بطولة دولية للناشئين G3 ، ابتداءاً من العام المقبل ، لتصبح مصر فى المرتبة الخامسة علي مستوي العالم تنظيماً للبطولات الدولية للناشئين ، وذلك بعد اتصالات مكثفة خلال الفترة الماضية، من إسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد المصري للتنس مع الاتحاد الدولي من أجل الموافقة على طلب الاتحاد المصري .

واعتمد اتحاد التنس، برئاسة إسماعيل الشافعى، الخطة الفنية التى وضعها ضياء نجيب المدير الفنى للاتحاد لتحديد ملامح النشاط الرياضى للموسم الجديد وموعد انطلاقه وانتهائه، كما ناقش المجلس فى اجتماعه الأخير، أيضاً عدد من الملفات التى تخص لعبة التنس.

ونشر اتحاد التنس لائحة الاتحاد الجديدة فى الوقائع الرسمية بعد اعتمادها بشكل رسمى من اللجنة الأولمبية المصرية، حيث ضمت اللائحة العديد من البنود، والتى جاء أبرزها تشكيل مجلس الإدارة حيث عاد إلى شكله القديم، وشروط الانتخابات، حيث يحق للعضو المجلس أن يترشح فى دورات ولا يحق له الترشح إلا بعد مرور دورتين، تقسيم صوت أعضاء الجمعية العمومية إلى قسمين وفقاً للوزن التصويتى.

وقام الاتحاد المصرى للتنس بإجراء قرعة دورى لمراحل الناشئين والناشئات 14 عاما والرجال والسيدات، وذلك بعد إلغاء باقى المراحل العمرية نظرا لحرص الاتحاد على التقليل من الاحتكاك بين اللاعبين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ما تسبب فى ضيق الوقت لإقامة باقى المراحل.