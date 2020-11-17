شكرا لقرائتكم طبيب المنتخب السابق: النني لو كان عنده أعراض فقد ينقل العدوى لزملائه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث طارق سليمان طبيب منتخب مصر السابق، عن إصابة محمد النني وبعض اللاعبين في الفترة الأخيرة بفيروس كورونا، وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "إيجابية مسحة كورونا ليس معناه أن هناك إصابة في الوقت الحالي، ولكن المسحة تعتمد على وجود RNA".

وأضاف: "الفيصل في إصابة محمد النني هو شعوره بالأعراض، وفي إسبانيا حاليا يتم حقن اللاعب بخلية اختبارية، وإجراء مسحة جديدة، ومن الوارد أن تكون المسحة بعد الحقن سلبية".

وواصل: "النني لو كان عنده أعراض فقد ينقل العدوى لزملائه، ولو كان الفيروس قوي عنده فسوف يقوم بنقل لباقي اللاعبين".

وأكمل: "يجب عمل مسحة جديدة بعد العودة من توجو، مع ملاحظة مدى وجود أعراض عندهم".

وتصدر محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى ونادى أرسنال الانجليزى، عناوين الصحف الإنجليزية، بعد إعلان الاتحاد المصرى لكرة القدم إصابته بفيروس كورونا من خلال بيان رسمى أكد أن نتائج المسحة الطبية التى أجرتها بعثة المنتخب الوطنى الأول لدى وصولها إلى توجو أظهرت سلبية جميع اللاعبين باستثناء اللاعب مدافع الجانرز، الذى ظهرت نتيجته إيجابية دون ظهور أى أعراض مرضية عليه، وعلى الفور بدأ اللاعب الذى يتمتع بحالة جيدة فى تنفيذ البروتوكول الطبى الخاص للمصابين بكورونا.

وجائت أبرز عناوين صحف إنجلترا اليوم عن إصابة محمد الننى بفيروس كورونا، ويرصد التقرير التالى أبرز تلك العناوين:

ذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن محمد الننى لاعب أرسنال هو اللاعب رقم 16 الذى يصاب بفيروس كورونا ف الدوري الإنجليزي خلال الأسبوع الجارى، بعد إصابة زميله المنتخب الوطنى محمد صلاح.