شكرا لقرائتكم وزير الرياضة: احتفالية صلاح لم تشهد أى تقصير ومن يقدر يحقق فى إصابة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن الاحتفالية التى نظمها الاتحاد المصرى لكرة القدم فى وقت سابق، من أجل تكريم النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى بعد تتويجه بالدورى مع فريقه فى الموسم الماضى، لم تشهد أى تقصير لتكون سبباً فى إصابة النجم العالمى بكورونا، وقال صبحى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بى أون تايم": حفل تكريم محمد صلاح لم يكن بها أى تقصير وتم الالتزام بكل شئ حتى محمد صلاح دخل لم يسلم على أحد، هذه الجائحة ممكن أن تصيب أى شخص فى أى مكان وهو روحه المعنوية عالية جداً وليفربول يدرك أننا تعاملنا على أعلى مستوى، ولكن هناك أمور لا يمكن التحقيق فيها مثل الإصابة بفيروس كورونا.

أضاف: الاتحاد نظم الحفل وفقاً للتباعد ولم يلتقى به أحد وكانت الأمور قد تم ترتيبها منذ فترة طويلة وبتواصل مباشر مع ليفربول.

واصل: وزارة الرياضة جاهزة لكل حاجة، مثلا اللجنة المنظمة مع الاتحاد الدولى أقروا حضور 50% من الجماهير فى مباريات كأس العالم وبالتالى كنا جاهزين سواء لـ 50% أو 100%، عن طريق تنظيم المقاعد والتباعد الاجتماعى.

استكمل: فى مباراة دورى أبطال أفريقيا، الاتحاد الأفريقى والجهات المصرية إذا تم الاتفاق على حضور سننظم الأمر، وإذا لم يتفقوا فسننظم الشاشات فى مراكز الشباب، وإذا كان هناك بث أرضى على تايم سبورت أيضاً سننظم هذا الأمر وهذا بحسب القرار.