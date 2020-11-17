شكرا لقرائتكم أول تعليق من الأهلى على أنباء التفاوض مع الإيطالي بالوتيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى مسئولو النادي الأهلي ما تردد مؤخراً بشأن دخول النادي طرفاً في مفاوضات مع النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية ، وشددوا على أن النادي لم يتحدث مع اللاعب أو وكيل أعماله بخصوص إرتداء القميص الأحمر بأي شكل من الأشكال.

وقال مصدر في الاهلي أن ما ذكرته التقارير الأمريكية غير صحيح على الإطلاق فالنادي لم يفكر في ضم بالوتيلي من قريب أو بعيد ولم يتفاوض معه ، مُندهشاً من ربط أسم الاهلي بهذه الصفقة الغريبة للغاية.

وكانت تقارير صحفية قد فجرت مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بدخول ناديي الأهلى والزمالك فى مفاوضات مع بالوتيلي فى الوقت الذى يقترب فيه اللاعب من الانتقال لصفوف فاسكو دى جاما البرازيلى.

وارتبط أسم ماريو بالوتيلي بالانتقال لصفوف بيراميدز خلال الفترة الماضية إلا أن النادى لم يدلى بأى تأكيدات توضح حقيقة ضم اللاعب الإيطالى من عدمه، وقال موقع "bitbol.la" الأمريكى إن بالوتيلي تلقى عروضا من الزمالك والأهلى أحد أهم وأكبر الأندية فى كرة القدم العربية، والتى من شأنها أن تمنح عقدًا ماليا أكبر بكثير من فاسكو دى جاما البرازيلى الذى يتفاوض مع اللاعب بقوة.

وكان بالوتيلى قد دخل في مشاكل مع مسئولي بريشيا، الأمر الذى جعله يغيب عن مباريات الفريق، بعد عودة منافسات الدوري الإيطالي، بعد التوقف بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، قبل أن يتم فسخ عقد اللاعب.

وخاض بالوتيلى، مع بريشيا، الموسم الماضى، 19 مباراة في الدوري الإيطالي، وسجل 5 أهداف، عاد بالوتيلى، إلى الكالتشيو، بعد 3 مواسم قضاها في الدوري الفرنسي، مع ناديي نيس ومارسيليا.

يذكر أن المهاجم الإيطالي لعب لعدة أندية في مسيرته أبرزها إنتر ميلان وميلان في إيطاليا، بالإضافة إلى مانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين.