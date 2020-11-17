شكرا لقرائتكم منتخب الشباب يواجه منتخب السويس وديا يوم الجمعة المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق الجهاز الفني لمنتخب للشباب دون 20 عاما، على إقامة مباراة ودية أمام فريق منتخب السويس يوم الجمعة المقبل في تمام الثالثة مساء علي ستاد السويس، ضمن الاستعداد لبطولة شمال أفريقيا بتونس المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا 2021 .

ويحاول عادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب الاتفاق علي آخر ثلاث تجارب ودية ايام 28 نوفمبر والرابع والثامن من ديسمبر قبل السفر الي تونس في الثاني عشر من ديسمبر.

ويواصل الخماسي المصاب محمد شحاتة وحازم هاني ومحمود جهاد وعبد الرحمن عشري ومؤمن عوض اجراء جلسات تاهيلية تمهيدا للمشاركة في المباريات الودية المقبلة قبل الاستقرار علي قائمة الفريق النهائية المقرر ارسالها نهاية الشهر الجاري للجنة المنظمة لاتحاد شمال افريقيا.

فى سياق متصل، قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، الاكتفاء باستدعاء أحمد عيد، ظهير الفريق الصاعد، من منتخب الشباب، وذلك لتدعيم الجبهة اليمنى في المواجهة المقبلة أمام نادي مصر، التي ستقام يوم السبت القادم، في دور الثمانية من بطولة كأس مصر، خاصة بعد إصابة حازم إمام، ظهير الفريق، بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة مما يهدد تواجده في اللقاء المقبل لذا قرر الجهاز الفني استدعاء عيد من أجل تجهيزه لقيادة الجبهة اليمنى في المواجهة القادمة بالكأس، وسيكتفى جهاز الفريق الأبيض باستدعاء عيد من منتخب الشباب بعدما كانت هناك نية لاستدعاء جميع لاعبى الفريق المتواجدين في منتخب الشباب وهم أسامة فيصل وياسين مرعى وحسام أشرف، إلا إنه تقرر الاكتفاء باستدعاء أحمد عيد لتعويض غياب حازم إمام.