شكرا لقرائتكم خبر عن ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات بمواجهة مهرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقود فارسة البولو سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريقها الإمارات في مواجهة فريق مهرة بقيادة راشد الحبتور في الجولة الثانية لها ببطولة الحبتور للبولو والظهور الثاني لها بموسم البولو 2020-2021، وتشهد جولة اليوم المباراة الثانية وتجمع بين فريقي هيسكث بقيادة لورا ديكون، مع فريق الدكتور عبد الرحمن بقيادة محمد الحبتور، وتسعى أطراف مباراتي اليوم إلى تحقيق الفوز للعبور إلى المربع الذهبي للبطولة والمزمع إقامته الجمعة خلال الفترتين الصباحية والمسائية على أرض ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو التي احتضن منافسات هذه البطولة، التي شهدت مشاركة 8 فرق تم توزيعها لمجموعتين.

وتتطلع سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وبطموح كبير لتجاوز فريق مهرة، الذي مني بخسارة في الجولة الأولى أمام فريق جرين جيتس بنتيجة 8-3، والذي بدوره سيسعى إلى تعويض خسارته الأولى وتجديد آماله ببلوغ المربع الذهبي، وخاصة أنه يضم نخبة من اللاعبين المواطنين معظمهم عائلة الحبتور «خلف وطارق»، إلى جانب جيسنتو امدوري، وبنفس الوقت تقود الفارسة ميثاء فريقها مكتمل الصفوف، الذي يضم مارتن بيز ارو وسانتوس ارياتي وبابلو اوكويزا.

ولا تختلف المباراة الثانية عن سابقها من حيث الطموح بالفوز وتمني بلوغ المربع الذهبي، والتي ينشد خلاله محمد الحبتور بقيادته فريق الدكتور عبدالرحمن في مواجهة فريق هيسكث بقيادة الفارسة لورا ديكون، ويذكر أن الفريقين تعثرا في الجولة الأول وتحدوهما الطموحات للتعويض اليوم لتجديد فرصة البقاء ضمن المربع الذهبي.

