شكرا لقرائتكم خبر عن الأمريكي ريد يقترب من لقب «السباق إلى دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عزز الأمريكي باتريك ريد أفضليته في صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية، مستفيداً من حصاد النقاط الذي حققه في بطولة الماسترز الأمريكية، قبل ثلاثة أسابيع فقط من انطلاق بطولة جولة موانئ دبي العالمية ختام موسم الجولة الأوروبية للجولف التي تقام في عقارات جميرا للجولف من 10 إلى 13 ديسمبر المقبل.

ونال ريد بطل الماسترز السابق المركز العاشر في البطولة الأمريكية التي تعد واحدة من البطولات الكبرى سنوياً، ليرتفع سقف طموحه في «السباق إلى دبي»، وهو الذي كان قد حقق المركز الثاني فيه خلف الإيطالي فرانشيسكو موليناري في عام 2018، لكن مع تسجيله تسع ضربات تحت المعدل في البطولة الأمريكية المؤجلة التي تم نقلها من وقتها الأصلي في إبريل بسبب جائحة فيروس كورونا، فإن حلم التتويج بلقب «السباق إلى دبي» أصبح حقيقة أكثر من أي وقت مضى.

وأنهى الأمريكي البطولة 11 ضربة عن مواطنه البطل داستن جونسون، والذي حطم الرقم القياسي المسجل برصيد 20 ضربة تحت المعدل ليحصد لقب الماسترز.

وسجل الإنجليزي تومي فليتوود، بطل «السباق إلى دبي» السابق، ست ضربات تحت المعدل، وبهذه النتيجة كسب 118.5 نقطة في ترتيب «السباق إلى دبي»، وأنهى اللاعب صاحب الـ29 عامًا في المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب «السباق إلى دبي» على مدار السنوات الثلاث الماضية وهو في وضع قوي لتربعه في «التوب 3» حيث عزز مكانه في المركز الثاني.

وفي الوقت نفسه تقدم الفرنسي فيكتور بيريز مركزاً واحداً إلى المركز الخامس في الترتيب بعد أن جمع 54 نقطة في بطولة الماسترز، ليتواجد في المركز 47 في بطولة الماسترز.

وقال توم فيليبس، مدير مكتب الجولة الأوروبية في الشرق الأوسط: «بعد بطولة الماسترز، نركز الآن على الأسابيع الثلاثة الأخيرة من موسم الجولة الأوروبية، بثلاث بطولات في جنوب إفريقيا وحدثين مزدوجين في دبي، مع بطولة «الجولف في دبي» المقدمة من موانئ دبي العالمية متبوعة ببطولة موانئ دبي العالمية ختام الموسم. نحن جميعًا جاهزون لنهاية مثيرة أخرى ونتطلع إلى الترحيب باللاعبين مرة أخرى في دبي الشهر المقبل».