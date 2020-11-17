شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالغفار يؤكد دعم الهيئة لتطلعات اتحاد الدراجات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سعيد عبدالغفار الأمين العام لهيئة الرياضة الاثنين بمكتبه بدبي ممثلي المجلس الجديد لاتحاد الإمارات للدراجات الهوائية الذي تم انتخابه يوم 25 أكتوبر الفائت، والذي ضم منصور جمعة بوعصيبة رئيس مجلس الإدارة، وياسر الدوخي أمين السر العام بالاتحاد.

وضم اللقاء من جانب الهيئة أحمد العبدولي مدير إدارة المنشآت الرياضية بالهيئة، وبدر الحمادي مدير الشؤون القانونية، وحسن الرمسي مسؤول المراسم بالهيئة.

واستهل سعيد عبدالغفار اللقاء بكلمة ترحيبية رحب خلالها بالرئيس الجديد لاتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، وبزملائه أعضاء المجلس الجديد، متمنياً لهم التوفيق في مهمتهم وقيادة دفة اللعبة بنجاح وتميز من أجل الوصول بها إلى تحقيق كل الأهداف المرجوة التي تليق باسم رياضة الإمارات بصفة عامة ورياضة الدراجات الهوائية بصفة خاصة، والتي تتناسب مع حجم وكفاءة رئيس وأعضاء المجلس الجديد.

وأعرب منصور بوعصيبة عن امتنانه هو وزملاؤه لتولي هذه المسؤولية، مؤكداً رغبتهم في إكمال مسيرة النجاحات التي حققتها اللعبة خلال السنوات الماضية، مقدراً الدور المهم الذي قام به المجلس السابق برئاسة أسامة الشعفار في خدمة اللعبة.

ووعد ببذل مزيد من الجهد لتحقيق الأهداف المرجوة والعمل على رفع اسم وعلم الإمارات عالياً في مختلف الاستحقاقات الرسمية، كما أشاد بحجم الدعم والمساندة التي يحظى بها اتحاد اللعبة من قبل هيئة الرياضة وكافة الجهات الرسمية على مستوى الدولة.

وتطرق اللقاء لمناقشة العديد من الموضوعات المهمة التي يحرص المجلس الجدد على وضعها صوب عينيه في مستهل مشواره في قيادة دفة عمل الاتحاد خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها استعراض خطة العمل التي يستهل بها المجلس الجديد مهمته خلال الفترة المقبلة، والنهج التطويري الذي سيتبعه المجلس في تطوير الجوانب الإدارية والفنية والمالية بالاتحاد خلال المرحلة المقبلة، كما استعرض المجلس المشروع التطويري لمضمار زايد الدولي للدراجات وخطة العمل على تطويره وتأهيله لاستضافة أكبر وأهم البطولات الدولية الرسمية في أقرب وقت ممكن.

