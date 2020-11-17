شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد ودية المنتخب الأولمبى أمام البرازيل الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المباراة الودية التي تجمع المنتخب الأولمبى أمام نظيره البرازيل، التى تقام فى التاسعة مساء باستاد القاهرة فى ختام الدورة الودية الدولية التى أقيمت فى القاهرة فى الفترة من 12 حتى 17 نوفمبر الجارى للمنتخبات الأولمبية وتضم منتخبات مصر وكوريا الجنوبية والبرازيل، ضمن برنامج الاعداد لأولمبياد طوكيو 2021.

ويأتى حضور الوزير دعما ومساندة للمنتخب الذى نجح فى التأهل الى دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو 2021، من خلال بطولة الأمم الأفريقية، واستمرارا فى دعم الوزارة لكل المنتخبات التي تشارك في المحافل الدولية .

وكان أشرف صبحى قد شهد مباراة المنتخب الوطنى الأول أمام توجو التي أقيمت السبت الماضي، وكذلك الاطمئنان على البعثة هاتفيا قبل مباراة اليوم امام توجو أيضا .

افتتح منتخب مصر الأولمبى مشواره فى الدورة بتعادل سلبى مع كوريا الجنوبية على استاد السلام، السلام، وبدأ المنتخب الأولمبى المباراة بتشكيل يضم، فى حراسة المرمى: محمد صبحى، وفى الدفاع: حسن علي ومحمد عبدالسلام ومحمود مرعي وكريم العراقي، والوسط: أكرم توفيق وناصر ماهر وإمام عاشور وأحمد بيكهام، والهجوم: صلاح محسن وأحمد ياسر ريان. بينما فاز راقصو السامبا على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدف على نفس الملعب ليتصدر منتخب البرازيل الدورة بثلاث نقاط.