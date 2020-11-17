شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة منتخب مصر أمام توجو.. 3 مشاكل فنية تواجه حسام البدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر فى السادسة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة مباراة صعبة عندما يحل ضيفا على منتخب توجو، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها فى الكاميرون.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق الفوز بهدف نظيف على توجو في مواجهة الجولة الثالثة، عن طريق المدافع محمود حمدى الونش، والتي ظهر بها المنتخب بأداء ضعيف وغير مقنع فى الوقت الذى انتظر فيه كثيرون تألقا كبيرا للمنتخب خاصة مع ارتفاع مستوى أغلب اللاعبين مع أنديتهم.

ويسعى منتخب مصر إلى العودة بثلاث نقاط من أرض توجو للعودة لصدارة المجموعة مرة أخرى بعدما انتزعها جزر القمر بـ8 نقاط بعد الفوز على كينيا بهدفين لهدف والذى بقى في المركز الثالث برصيد نقطتين، في حين يمتلك الفراعنة 5 نقاط من تعادلين وفوز.

ولتحقيق الفوز يجب على حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر تصحيح 3 مشاكل ظهر بها المنتخب أمام توجو وهو ما نستعرضه في التقرير التالى..