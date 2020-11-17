شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الجبلاية يكشف تفاصيل مكالمة الننى وحزن اللاعب بسبب الغياب أمام توجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن تفاصيل مكالمته مع محمد الننى للاطمئنان على صحته بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث أكد نائب الجبلاية ورئيس البعثة أن حالة الننى مستقرة ولم تظهر عليه أعراض بشكل مقلق والدليل مشاركة اللاعب في تدريب أمس بشكل جيد.

وأضاف جمال محمد علي لـ"الخليج 365" أن النني حزين بسبب غيابه عن مباراة توجو وكان يود اللعب والمشاركة في اللقاء ومساعدة زملائه في تحقيق الفوز، وأبلغه أيضا أنه راض بالإصابة وأنها قدر من الله، وسيعمل جاهدا للشفاء والعودة للمشاركة في تدريبات فريقه الانجليزي ارسنال".

وتقام مباراة منتخب مصر وتوجو فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وحقق منتخب مصر فوزا مهما وصعبا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش، ويبحث المنتخب عن تحقيق الفوز اليوم لتصدر المجموعة، خاصة أن منتخب جزر القمر يتصدر المجموعة حاليا.

واستقر حسام البدرى على الدفع بأحمد توفيق فى الناحية اليمنى لتعويض غياب محمد هانى لاعب الأهلى والمنتخب للإصابة بجذع فى الرباط الداخلى للركبة، وكذلك الدفع بطارق حامد فى التشكيل الأساسى على حساب عمرو السولية الذى يغيب للإيقاف وايضا الدفع بحمدى فتحى بدلا من الننى ، وهناك تفكير فى الدفع بأيمن أشرف فى الناحية اليسرى على حساب أحمد ابو الفتوح كما يدرس البدرى الدفع بمحمد مجدى قفشة أساسيا على حساب عبد الله السعيد.

ويتصدر منتخب جزر القمر المجموعة السابعة، برصيد 8 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط، عن منتخبنا الوطنى، صاحب الـ 5 نقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط في المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.