شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد عن ضم عصام الحضرى: سيكون حارسا ومدربا وأبا روحيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وليد أنور مدير شئون اللاعبين بنادى السكة الحديد، حقيقة المفاوضات مع عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق، وقال فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الحضرى صديق شخصى ويربطنى به علاقة جيدة، وعندما وجدت أن هناك مفاوضات مع نادى زد، تحدثت معه أول أمس من أجل الانضمام للسكة الحديد"، وأضاف: "أبلغت الحضرى أننا ننافس على الصعود للدورى الممتاز، وقمنا بضم لاعبين جيدين، ونسعى للصعود للدورى الممتاز".

وواصل تصريحاته قائلا: "تحدثت مع الحضرى مرة آخرى أمس، وقال لى أعطنى ساعة وسيبلغنى بالرد، ومنذ قليل تحدثت معه مرة أخرى، وأكدت له أنه سيكون إضافة كبيرة لنادى السكة الحديد".

وتابع: "الحضرى أكد لى أنه تحدث مع نادى زد، وطلب مهلة قصيرة، للرد على عرض السكة الحديد، ولم يحسم موقفه النهائى حتى الآن، وننتظر الرد النهائى من الحارس".

وأكمل "نادى السكة الحديد في انتظار الحضري، والجهاز الفني يرحب بالتعاقد معه، ونتمنى الاستعانة به، وسيكون إنجاز كبير".

وأضاف: "الحضري سيكون حارس فقط، ومعنا وائل خليفة مدرب حراس مرمى، وتحدثت مع المدرب وشرحت له الموقف وكان سعيد للغاية بالمفاوضات، مع حارس كبير وخبرة مثله".

وختم: "الحضري 47 عاما، سيكون حارسا ومدربا وأبا روحيا للاعبى السكة الحديد".