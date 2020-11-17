شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن داعما مؤمن زكريا: كلنا بنحبك ومعاك وبندعيلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أحمد حسن نجم الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر رسالة حب ودعم لمؤمن زكريا نجم القلعة الحمراء، ونشر الصقر صوراً جمعته بمؤمن عبر حسابه الشخصى على تويتر وعلق عليها "كلنا بنحبك كلنا بندعمك كلنا بندعيلك كلنا معاك كلنا مؤمن.. منور دايما".



احمد حسن

وفى وقت سابق، قال مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، إنه سعيد باختياره سفيرًا لنهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مضيفا: "أتمنى أن تخرج المباراة بأفضل صورة، خاصة أنها تجمع فريقين عريقين وأرفض الإفصاح عن أمنياتي بشأن الفريق الفائز باللقب".

وكشف مؤمن، عن سر جمعه بأحمد فتحى، زميله فى الأهلى، المنتقل حديثا لبيراميدز متابعا "فتحى كان يتبارك بمياه يقرأ عليها بعض آيات القرآن ويشربها قبل نزول الملعب، وكنت أحصل منه على بعضها، ووقتها كنت أسجل الأهداف باستمرار"، وأوضح مؤمن آخر تطورات حالته الصحية مؤكدا أنه في تحسن مستمر، ولديه أمل كبير في العودة للملاعب قريبًا.

ويعانى مؤمن زكريا من التصلب الجانبي الضموري في العضلات، وهو مرض نادر الحدوث لا يصاب به إلا شخص من كل مليونين، وهو مرض سريع الانتشار فى جميع أنحاء الجسم.