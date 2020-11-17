شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلق على أنباء التفاوض مع الإيطالى بالوتيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مسئولو النادى الأهلى ما تردد مؤخراً بشأن دخول النادى طرفاً فى مفاوضات مع النجم الإيطالى ماريو بالوتيلى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وشددوا على أن النادى لم يتحدث مع اللاعب أو وكيل أعماله بخصوص ارتداء القميص الأحمر بأى شكل من الأشكال.

وقال مصدر فى الأهلى إن ما ذكرته التقارير الأمريكية غير صحيح على الإطلاق فالنادى لم يفكر فى ضم بالوتيلى من قريب أو بعيد ولم يتفاوض معه، مُندهشاً من ربط اسم الأهلى بهذه الصفقة الغريبة للغاية.

وكانت تقارير صحفية قد فجرت مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بدخول ناديى الأهلى والزمالك فى مفاوضات مع بالوتيلى فى الوقت الذى يقترب فيه اللاعب من الانتقال لصفوف فاسكو دى جاما البرازيلى.

وارتبط اسم ماريو بالوتيلى بالانتقال لصفوف بيراميدز خلال الفترة الماضية إلا أن النادى لم يدلى بأى تأكيدات توضح حقيقة ضم اللاعب الإيطالى من عدمه، وقال موقع "bitbol.la" الأمريكى إن بالوتيلي تلقى عروضا من الزمالك والأهلى أحد أهم وأكبر الأندية فى كرة القدم العربية، والتى من شأنها أن تمنح عقدًا ماليا أكبر بكثير من فاسكو دى جاما البرازيلى الذى يتفاوض مع اللاعب بقوة.

وكان بالوتيلى قد دخل في مشاكل مع مسئولي بريشيا، الأمر الذى جعله يغيب عن مباريات الفريق، بعد عودة منافسات الدوري الإيطالي، بعد التوقف بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، قبل أن يتم فسخ عقد اللاعب.