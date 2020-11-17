شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب البرازيل الأوليمبى يعلق على مواجهة مصر ويؤكد: "مباراة صعبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أندرى جاردين مدرب منتخب البرازيل الأولمبى أن مواجهة منتخب مصر ستكون صعبة للغاية، مشيراً إلى أن الفراعنة يقدم أداء جيدا ويتمتع بتنظيم دفاع ويمتلك لاعبين مميزين وأصحاب قوة بدنية، معرباً عن ثقته بتمكن منتخب السليساو في تحقيق الفوز فى مباراة اليوم وتحقيق لقب البطولة الودية .

وقال جاردين لموقع الاتحاد البرازيل لكرة القدم إن المنتخب المصرى أقوى من نظيره الكروي الجنوبي ، مضيفاً "ستكون مباراة صعبة . مصر بطلة في قارتها ، وفازت بجميع المباريات في التصفيات. وإنها أقوى بدنيا من كوريا الجنوبية ، ولديها منظمة دفاعية أخرى ، لكننا أيضًا أكثر ارتباطًا وثقة بعد الفوز في المباراة الأولى ".