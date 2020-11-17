شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نجوم ينتظرون الفرصة مع حسام البدرى فى مباراة مصر وتوجو الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام البدرى مباراة مصيرية أمام توجو، اليوم الثلاثاء، فى السادسة مساء فى محاولة لاستعادة صدارة مجموعته وتعزيز فرص تأهله لنهائيات أفريقيا.

وقام مسئولو الجهاز الطبى لمنتخب مصر بقياس درجة حرارة اللاعبين للاطمئنان على صحتهم قبل التوجه إلى ملعب كيفية لخوض التدريب الرئيسى والأخير للفراعنة قبل مواجهة توجو فى تصفيات أمم أفريقيا.

وخصص نادى أستون فيلا الإنجليزى طائرة خاصة للنجم المصرى محمود حسن تريزيجيه ستقوم بنقله من لومى عاصمة توجو إلى إنجلترا مباشرة، للحاق بمباريات فريقه فى الدورى الإنجليزى وذلك عقب مشاركة اللاعب مع منتخب مصر فى مباراة الغد أمام توجو فى الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التى تقام بالكاميرون.

ويلتقى منتخب مصر مع توجو اليوم الثلاثاء فى لومى عاصمة توجو بالجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا، وفاز المنتخب على توجو فى الجولة الثالثة بهدف دون رد سجله محمود الونش أمس بإستاد القاهرة.

وخاض منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى حالياً مرانه الوحيد على ملعب "كيغيه" الذى يستضيف مباراة الفراعنة أمام توجو اليوم الثلاثاء، فى الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، وكان حسام البدرى منح اللاعبين راحة أمس الأحد من التدريبات بعد وصول بعثة الفراعنة فى ساعة متأخرة بعد رحلة طيران استمرت 6 ساعات.

وينتظر خمسة لاعبين ظهورهم الأول مع البدرى فى مباراة توجو الثانية، بعدما سنحت الفرصة لهم فى مباراة الإياب.