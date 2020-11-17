شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. شريف الخشاب يهوى الأكلات الشعبية وعادل إمام نجمه المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى تحققت، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو شريف الخشاب نجم المحلة الأسبق.

ما هوايتك بعيدا عن كرة القدم ؟

أحب مشاهدة المباريات

هل تحب دخول المطبخ ؟

لا

ما أكلتك المفضلة ؟

أحب الأكلات الشعبية

من هو نجمك المفضل ؟

عادل إمام

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب

تحب الملابس الكاجوال أم الفورمال ؟

الفورمال

من لاعبك المفضل حاليا ؟

رونالدو

من ناديك المفضل ؟

ريال مدريد