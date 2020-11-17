شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حداد على مدرب السامبا السابق قبل مباراة مصر والبرازيل اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، عن وقوف لاعبي منتخبي مصر والبرازيل الأولمبي، دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة المنتخبين اليوم الثلاثاء، على رحيل كارلوس أماديو المدرب السابق لمنتخب البرازيل للشباب تحت 17 و20 عاما والذي عمل لوقت طويل مع أندري جاردين مدرب المنتخب الأولمبي الحالي.

وكان كارلوي أماديو قد وافته المنية أثناء عمله في السعودية كمدرب لشباب فريق الهلال السعودي، وتوفي في منزله أثر أزمة قلبية هذا الشهر.