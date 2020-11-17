شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى عن العودة من بوابة "زد": أفكر فى أى عرض يضيف لتاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر والأهلى والزمالك السابق، عن تلقيه عرضًا من نادى "زد" من أجل العودة إلى الملاعب مرة أخرى والتراجع عن فكرة اعتزال الساحرة المستديرة رغم بلوغه سن الـ48 عامًا، مؤكدًا أنه يقوم بدراسة أى عرض يتلقاه من كل الاتجاهات، وليست من الناحية المادية فقط.

وأضاف الحضرى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه قام بزيادة نادى زد، واندهش من الإمكانيات المتوفرة بالنادى، قائلاً: "حاجة ولا فى الأحلام، ومش ببالغ لما أقول إن نادى زد يشبه قطبى الكرة المصرية من حيث الإمكانيات والاحترافية فى التعامل".

وتابع السد العالى حديثه مؤكدًا أنه يدرس كل العروض التى يتلقاها قبل اتخاذ القرار النهائى بالتراجع عن الاعتزال، خاصة أنه يبحث عن عرض يُضيف لتاريخه وليس من الناحية المادية فقط، مضيفًا: "تاريخي في المقام الأول، وحينما أوافق على العودة للملاعب فيكون عن طريق شيء يُضيف لتاريخي الذى صنعته بجد وعرق، وعرض نادى زد جيد جدًا لكن هناك ضيق في الوقت يمنعنى من التفكير والتروى، نظرًا لغلق باب القيد بالنسبة لهم يوم 24 من الشهر الحالي، وهى فترة قصيرة جدًا لدراسة أمر متعلق بمستقبلي في الفترة المقبلة".

وحفر عصام الحضرى، صاحب الـ48 عاماً، اسمه فى سجلات التاريخ ببطولات كأس العالم بعدما أصبح أكبر لاعب سناً يشارك فى بطولات كأس العالم على مدار تاريخها، بعدما شارك فى مباراة مصر والسعودية بسن الـ45 عاما و161 يوماً ليحطم رقم الكولومبى فاريد موندراجون الذى كان أكبر لاعب سنا يشارك فى أى مباراة فى بطولات كأس العالم، وذلك عندما شارك فى مونديال 2014 بالبرازيل وعمره 43 عاماً وثلاثة أيام.

وتوج الحضرى بطلًا لكأس الأمم الأفريقية أربع مرات مع المنتخب المصرى خلال أعوام 1998، 2006، 2008 و2010 على التوالى، حيث حمل شارة القيادة خلالها، قدم الحضرى مستوى رائع فى كأس العالم للقارات 2009 والتى أقيمت فى جنوب أفريقيا، خاصًة فى مباراة إيطاليا، حيث تصدى لأكثر من هدف من نجوم الأتزورى.