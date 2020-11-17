شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن اقتراب ضم ناصر منسى ولاعبين آخرين من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء وحيد المتحدث الرسمى للنادى الإسماعيلى أن هناك بالفعل مفاوضات مع بيراميدز لضم ناصر منسى ولاعبين آخرين من الفريق السماوى على سبيل الإعارة، وقال وحيد فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: مع نهاية فترة القيد وإعلان الصفقات الجديدة جماهير الإسماعيلي هتكون راضية عن تعاقدات الموسم الجديد أتمنى الهدوء للتفكير فى استكمال الصفقات، وبالفعل هناك اهتمام بناصر منسى، وطلبنا استعارته وكذلك أكثر من لاعب آخر، والمفاوضات فى مراحلها الأخيرة.

وأضاف: اتفقنا أن التقرير الفنى لريكاردو هو من سيحدد الراحلين، وبالفعل تم تسويق عدد من اللاعبين فى الفترة الماضية، والجماهير أجمعت أنهم ليسوا على مستوى النادى، ولكن لن يرحل أى لاعب من الأعمدة الرئيسية للفريق.

فى سياق متصل، وافق النادى الإسماعيلى على فسخ تعاقده مع العراقى همام طارق صانع ألعاب الفريق الأصفر مقابل التنازل عن مستحقاته المالية لدى القلعة الصفراء، وعقد همام طارق جلسة مع مسئولى الإسماعيلى تم خلالها الاتفاق على فسخ التعاقد بين الطرفين، وحصل اللاعب على المتبقى من مستحقاته المادية بعد موافقة البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للدراويش على رحيل اللاعب العراقى، فى ضوء التعاقدات الجديدة التى أبرمها النادى الأصفر فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلى أتم التعاقد مع أرى بابل الجناح الأنجولى من نادى التعاون السعودى، وأحمد مصطفى جناح جينت البلجيكى، ورضوان شريفى الظهير الأيسر الجزائرى من اتحاد العاصمة، واستعاد مهاجمه التونسى فخر الدين بن يوسف الذى انتهت إعارته بنهاية الموسم الجديد بعقد جديد لمدة موسم واحد، وتعاقد النادى الإسماعيلى مع إبراهيم عبد القوى، لاعب وسط سموحة، خلال فترة الانتقالات الجارية، بعدما أوصت لجنة التعاقدات فى الدراويش بضم اللاعب فى ظل قدراته المميزة سواء بالجانب الدفاعى أو الهجومى، واستغنى النادى الإسماعيلى عن الثنائى علاء عبد العظيم ومحمد يوسف "كماتشو"، فيما تمت الموافقة على رحيل محمد مجدى مدافع الدراويش للبنك الأهلى.