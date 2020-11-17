شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: احتفالية تكريم صلاح لم تشهد أى تقصير فى الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الاحتفالية التى نظمها الاتحاد المصرى لكرة القدم فى وقت سابق، من أجل تكريم النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى بعد تتويجه بالدورى مع فريقه فى الموسم الماضى، لم تشهد أى تقصير لتكون سبباً فى إصابة النجم العالمى بكورونا، وقال صبحى فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بى أون تايم": حفل تكريم محمد صلاح لم يكن بها أى تقصير وتم الالتزام بكل شىء حتى محمد صلاح دخل لم يسلم على أحد، هذه الجائحة من الممكن أن تصيب أى شخص فى أى مكان وهو روحه المعنوية عالية جداً وليفربول يدرك أننا تعاملنا على أعلى مستوى، ولكن هناك أمور لا يمكن التحقيق فيها مثل الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف: الاتحاد نظم الحفل وفقاً للتباعد ولم يلتقى به أحد وكانت الأمور قد تم ترتيبها منذ فترة طويلة وبتواصل مباشر مع ليفربول.

وواصل: وزارة الرياضة جاهزة لكل حاجة، مثلا اللجنة المنظمة مع الاتحاد الدولى أقروا حضور 50% من الجماهير فى مباريات كأس العالم وبالتالى كنا جاهزين سواء لـ 50% أو 100%، عن طريق تنظيم المقاعد والتباعد الاجتماعى.

واستكمل: فى مباراة دورى أبطال أفريقيا، الاتحاد الأفريقى والجهات المصرية إذا تم الاتفاق على حضور سننظم الأمر، وإذا لم يتفقوا فسننظم الشاشات فى مراكز الشباب، وإذا كان هناك بث أرضى على تايم سبورت أيضاً سننظم هذا الأمر وهذا بحسب القرار.