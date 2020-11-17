شكرا لقرائتكم خبر عن الجودو يمد معسكر المنتخب بأوزبكستان 15 يوما استعدادا للبطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الجودو برئاسة مطيع فخر الدين مد معسكر المنتخب الذى يقام بأوزيكستان إلى 5 ديسمبر المقبل، بدلا من 20 نوفمبر فى إطار الاستعداد للبطولة الأفريقية التى تقام فى الفترة من 17 الى 19 ديسمبر بمدغشقر.

ومن المقرر أن يستمر فى المعسكر 8 لاعبين ومدربيان، على أن يعود الثنائى عبد الرحمن محمد و عبد الله عثمان إلى القاهرة.

وتضم بعثة الجودو في أوزبكستان كل من محمد عبد الموجود وزن 66 كجم، أحمد عبد الرحمن 66، محمد محيى 73، عبد الرحمن عبد الغنى 73، محمد عبد العال 81، حاتم عبد الآخر90، على حازم 90، أحمد وحيد +100، بالإضافة إلى رمضان درويش، وعلى مستوى المدربين يسافر مع اللاعبين ديفيد ماركو وعاطف مصطفى مدربى المنتخب، ويرافقهم شريف هنوهم كإداري للبعثة.

قرر الاتحاد الأفريقى للجودو إلغاء البطولة الأفريقية لمنتخبات الشباب والناشئين، التى كان مقرر إقامتها ديسمبر المقبل بمدغشقر بسبب تفشى فيروس كورونا، كما تقرر إلغاء البطولة الأفريقية للكبار فى منافسات الكاتا. وبالتالى ألغيت مشاركة منتخبات المنتخب المصرى الذى كان مقررا مشاركته فى البطولة بمنافسات الشباب والناشئين والكاتا، مع الاكتفاء بالمشاركة بفريق الرجال فقط، خاصة أن البطولة تدخل ضمن الرانك المؤهل لأولمبياد طوكيو 2021.