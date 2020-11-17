شكرا لقرائتكم خبر عن والد محمد الننى يطمئن الجماهير: لا يعانى من أى أعراض لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ناصر الننى والد محمد النني لاعب منتخب مصر، إن حالته جيدة، ولا يعانى من أى أعراض مطلقا، وأضاف فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "لا يعانى من أى أعراض مطلقا، ولا يعانى من البرد أو السعال".

وواصل: "محمد الننى يقيم بمفرده وقد يسافر إلى لندن يوم الخميس القادم".

وتصدر محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى ونادى أرسنال الإنجليزى، عناوين الصحف الإنجليزية، بعد إعلان الاتحاد المصرى لكرة القدم إصابته بفيروس كورونا من خلال بيان رسمى أكد أن نتائج المسحة الطبية التى أجرتها بعثة المنتخب الوطنى الأول لدى وصولها إلى توجو أظهرت سلبية جميع اللاعبين باستثناء اللاعب مدافع الجانرز، الذى ظهرت نتيجته إيجابية دون ظهور أى أعراض مرضية عليه، وعلى الفور بدأ اللاعب الذى يتمتع بحالة جيدة فى تنفيذ البروتوكول الطبى الخاص للمصابين بكورونا.

وجاءت أبرز عناوين صحف إنجلترا اليوم عن إصابة محمد الننى بفيروس كورونا، ويرصد التقرير التالى أبرز تلك العناوين:

ذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن محمد الننى لاعب أرسنال هو اللاعب رقم 16 الذى يصاب بفيروس كورونا ف الدورى الإنجليزى خلال الأسبوع الجارى، بعد إصابة زميله المنتخب الوطنى محمد صلاح.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية إن محمد الننى نجم أرسنال أصيب بفيروس كورونا خلال تأديته الواجب الوطنى مع منتخب بلاده، بعد يومين من إصابة زميله فى المنتخب ونجم ليفربول محمد صلاح.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن محمد الننى أصيب بفيروس كورونا أثناء تأدية الواجب الوطنى مع المنتخب المصرى، وأن عدد إصابات لاعبى الدورى الإنجليزى بفيروس كورونا هذا الأسبوع، زاد بنسبة 400% وهى النسبة الأعلى منذ انطلاقة الموسم.