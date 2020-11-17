شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: المهم نكسب توجو وبعدين نحاسب على الأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق أن مباراة توجو اليوم تعتبر لقاء فاصلا للمنتخب الوطنى، ولابد من الفوز بنقاط المباراة، وأى نتيجة غير الفوز ستضع المنتخب فى حسابات مربكة فى التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا القادمة، مشيرا إلى أن أداء الفراعنة في تراجع حاد لكن الأهم حالياً هو تحقيق الفوز علي توجو والمحاسبة علي الأداء بعد هذه المباراة .

وقال ايمن يونس في تصريحات إذاعية لاون سبورت اف ام، إن المنتخب الوطنى يمتلك عناصر جيدة جدا خاصة أن الأهلى والزمالك وصلا إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا وبيراميدز أيضاً وصل إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية، فضلا عن وجود محترفين في فرق مميزة بأوروبا ونمتلك محمد صلاح من أفضل ثلاثة لاعبين على مستوى العالم، مؤكدا أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب لا يوجد عنده أى مبررات لسوء الأداء في الفترة الحالية.