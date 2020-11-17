شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة مصر وتوجو × 35 معلومة.. أبرزها مروان محسن الغائب الحاضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر مباراة صعبة مع نظيره توجو في الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب دى كيجيه في توجو، ضمن تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية والتى تستضيفها دولة الكاميرون 2022.

ويتأهل من كل مجموعة منتخبان لخوض كأس الأمم الأفريقية، ويحتاج المنتخب المصرى لجمع 4 نقاط من مباراتيه أمام توجو وكينيا خارج الأرض في الجولتين المقبلتين لضمان الصعود.

وفى هذا الصدد يلقى "سوبر كورة" الضوء على أهم الحقائق عن كواليس مواجهة مصر وتوجو في التقرير التالى..

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وحقق منتخب مصر فوزا مهما وصعبا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش، ويبحث المنتخب عن تحقيق الفوز اليوم لتصدر المجموعة خاصة وأن منتخب جزر القمر يتصدر المجموعة حاليا.

ويتصدر منتخب جزر القمر المجموعة السابعة، برصيد 8 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط، عن منتخبنا الوطنى، صاحب الـ 5 نقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط في المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.