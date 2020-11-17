تنطلق في السادسة من مساء اليوم، مباراة منتخب مصر مع نظيره منتخب توجو على ملعب دى كيجيه في توجو، وذلك في إطار تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية والتى تستضيفها دولة الكاميرون 2022.
ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، خلف منتخب جُزُر القُمُر الذي يتصدرالمجموعة برصيد 8 نقاط من 4 مباريات.
وتقوم مجموعة قنوات بي إن سبورتس- وهى صاحبة الحق في بث المباراة فضائيًا- بنقلها عبر قناة beIN Sports HD 7 من على الترددات التالية:
اسم القناة: Bein Sport HD 7 //القمر الصناعى: سهيل سات 1 25.5 شرق // التردد 11585 // الاستقطاب عمودى // معدل الترميز 30000 2/3 // التشفير اردويتو 2.
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وتوجو اليوم 17/11/2020 في تصفيات أمم إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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