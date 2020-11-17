كريستيانو رونالدو يقود تشكيل البرتغال المتوقع أمام كرواتيا

يحل المنتخب البرتغالي ضيفًا ثقيلًا على نظيره الكرواتي ، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب بولجد، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

يسعى المنتخب البرتغالي بقيادة كريستيانو رونالدو ، للفوز على نظيره الكرواتي، لتوديع

منافسات البطولة بشكل أفضل ، وتقديم مباراة قوية، فيما يسعى منتخب كرواتيا للفوز على نظيره البرتغالي، لتفادي الهبوط للدوري ب .

تشكيل البرتغال المـتوقع أمام كرواتيا..

في حراسة المرمى: انتوني لوبيز

في الدفاع: ماريو روي، روبن دياز، دوارتي، نيلسون سيميدو

في خط الوسط: برونو فيرنانديز، جواو موتينيو، روبن نيفيز

في الهجوم: ديوجو جوتا، بوالينهو، ترينكاو

موعد مباراة البرتغال وكرواتيا..

تنطلق مباراة البرتغال ، وكرواتيا في تمام العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة، الحادية إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات.