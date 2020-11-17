بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وتوجو اليوم 17/11 العودة في تصفيات أمم إفريقيا

يُلاعب منتخب مصر كرة القدم، في الساعة السادسة مساء الثلاثاء، منتخب توجو على ملعب دى كيجيه في توجو، وذلك في إطار تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية والتى تستضيفها دولة الكاميرون 2022.
وموقف مصر من فرق المجموعة السابعة ضمن مباريات كأس الأمم الإفريقية كما يلى:
كان منتخب مصر تعادل في مبارتين ضمن تصفيات المجموعة السابعة لتصفيات كأسالأمم الافريقية وفاز في مباراة ضمن 3 مباريات قام بلعبها؛ فتعادة مع جزر القمر بلا أهداف وتعادل مع كينيا يهدف وحيد لكل منهما، وفاز على فريق توجو بهدف خلال المباراة السابقة التى أقيمت في استاد القاهرة.
وتعتبر مجموعة قنوان بى ان سبورت هى صاحبةالحق في بث المباراة فضائيًا والتى تنقلها عبر قناة beIN Sports HD 7 من خلال الترددات التالية:
اسم القناة: Bein Sport HD 7 // القمر الصناعى: سهيل سات 1 25.5 شرق // التردد 11585 // الاستقطاب عمودى // معدل الترميز 30000 2/3 // التشفير اردويتو 2.
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