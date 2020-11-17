موعد مباراة البرتغال وكرواتيا بدوري الأمم الأوروبية

يحل المنتخب البرتغالي ضيفًا ثقيلًا على نظيره الكرواتي ، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب بولجد، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

يسعى المنتخب البرتغالي بقيادة كريستيانو رونالدو ، للفوز على نظيره الكرواتي، لتوديع منافسات البطولة بشكل أفضل ، وتقديم مباراة قوية، فيما يسعى منتخب كرواتيا للفوز

موعد مباراة البرتغال وكرواتيا..

على نظيره البرتغالي، لتفادي الهبوط للدوري ب .

تنطلق مباراة البرتغال ، وكرواتيا في تمام العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة، الحادية إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات.