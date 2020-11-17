مبابي وجريزمان يقودان هجوم منتخب فرنسا أمام السويد

يلتقي المنتخب الفرنسي والمنتخب السويدى، على ملعب فرنسا الوطنى بـالعاصمة الفرنسية، باريس، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.
حسم المنتخب الفرنسي تأهله لدور نصف نهائي بالبطولة بعد فوزه على المنتخب البرتغاليالمباراة الماضية، بهدف نظيف، بتوقيع نجولو كانتي.
ويتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، من دون تلقي هزيمة، فيما يتذيل المنتخب السويدي المجموعة برصيد 3 نقاط.
موعد مباراة فرنسا والسويد:
تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربعًا بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا ربعًا بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة صباحًا، بتوقيت الإمارات.
تشكيل فرنسا المتوقع لمباراة الليلة:
في حراسة المرمى: ميك مايجنان
في الدفاع: روبين أجويلار، كورت زوما، كيمبيمبي، لوكاس دينيي
في خط الوسط: موسى سيسوكو، ستيفان نزونزي، توليسو
في الهجوم: أنطوان جريزمان، ماركوس تورام، كيليان مبابي
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