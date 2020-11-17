موعد مباراة ألمانيا وإسبانيا اليوم والقنوات الناقلة

يحل المنتخب الألماني، مساء اليوم الثلاثاء، ضيفاً على نظيره إسبانيا، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.
من المقرر إقامة المباراة على ملعب لاكارتوخا بإسبانيا، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة مساء اليوم
ويخوض المنتخب الألماني المباراة، ويكفيه التعادل بأي نتيجة لحسم التأهل مباشرة للمربع الذهبي، فيما يخوض منتخب إسبانيا المباراة، تحت شعار لا بديل عن الفوز، من أجل التواجد ضمن الفرق الأربعة الكبار.
ويعاني الفريق الإسباني من كثرة الإصابات التي لحقت باللاعبين بداية منذ الإعلان عن قائمة المستدعين لمباراتي (سويسرا وألمانيا)، أو حتى بعد مواجهة هولندا الودية (1-1) الأربعاء الماضي، التي شهدت إصابة الظهير الأيسر خوسيه لويس جايا بكدمة قوية في الرأس.
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