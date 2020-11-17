موعد مباراة منتخبي فرنسا والسويد بدوري الأمم الأوروبية

يواجه المنتخب الفرنسي نظيره السويدى، على ملعب فرنسا الوطنى بـالعاصمة الفرنسية، باريس، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.
حسم المنتخب الفرنسي تأهله لدور نصف نهائي بالبطولة بعد فوزه على المنتخب البرتغالي المباراة الماضية، بهدف نظيف، بتوقيع نجولو كانتي.
ويتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، مندون تلقي هزيمة، فيما يتذيل المنتخب السويدي المجموعة برصيد 3 نقاط.
موعد مباراة فرنسا والسويد:
تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربعًا بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا ربعًا بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة صباحًا، بتوقيت الإمارات.
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