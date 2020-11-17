حالات كورونا اليوم | إصابة لاعب برشلونة السابق “آردا توران”

أعلن اللاعب التركي الشهير آردا توران لاعب خط وسط فريق جالطة سراي التركي عن إصابته بمرض “كوفيد19-” الناتج عن الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد.

وأوضح اللاعب على وسائل التواصل الإجتماعي : “نتيجة الفحص أكدت إصابتي بكوفيد 19 . أخضع للعلاج والعزل في المستشفى. أراكم قريبًا…”.

وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية اليوم الثلاثاء أن إصابة اللاعب السابق لأتلتيكو مدريد وبرشلونة الإسبانيين تأتي كحلقة جديدة في سلسلة الأنباء السيئة التي لازمت أردا توران في الآونة الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة بموقعها على الإنترنت اليوم أن اللاعب لم يقدم مسيرة جيدة مع فريقه التركي منذ أن انتقل إليه في صيف هذا العام.

وأضافت الصحيفة أن أردا توران 33/ عامًا/ انضم لقائمة الإصابات بفيروس كورونا في فريق جالطة سراي حيث شهدت الفترة الماضية إصابة ثلاثة لاعبين وخمسة من أعضاء الطاقم التدريبي للفريق.

وأشارت إلى أن أردا توران لم يحالفه التوفيق منذ رحل عن صفوف أتلتيكو مدريد الذي تألق في صفوفه حيث قدم اللاعب مستويات أقل بعد انتقاله لبرشلونة رغم الأموال الكثيرة التي حصل عليها كما لم يحالفه التوفيق بعد الرحيل إلى اسطنبول باشاك شهير التركي حيث أصبح ضمن العناصر الإحتياطية في الفريق ولم يختلف الحال كثيرًا لدى انتقاله إلى جالطة سراي حيث لم يقدم بداية جيدة بالقدر الكافي مع فريقه الحالي لتحاصره بعض الانتقادات.