ميدو يهاجم صلاح ويتهم الاتحاد المصري بالتهاون

فتح نجم توتنهام هوتسبير السابق، أحمد حسام ميدو النار في برنامجه على قناة النهار رياضة، على نجم ليفربول محمد صلاح، بعد تعرض الأخير للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الجمعة الماضي، إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد، قبل يوم واحد فقط من مواجهة توجو، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون عام 2022.

جاءت الإصابة بعد أيام قليلة جدًا من حضور النجم المصري لحفل زفاف شقيقه، يوم 9 نوفمبر الماضي، عقب وصوله إلى القاهرة قادمًا من ليفربول، رفقة نجم أستون فيلا وزميله في المنتخب، محمود حسن تريزيجيه.

وهاجم ميدو صلاح بسبب حضور حفل زفاف شقيقه، معتبرًا أنه عرض نفسه لخطر الإصابة بكورونا، رغم أنه جاء إلى القاهرة من أجل تمثيل منتخب مصر، وليس لحضور حفل الزفاف.

كما انتقد نجم توتنهام السابق الاتحاد المصري لكرة القدم والجهاز الفني للمنتخب المصري، بسبب عدم توجيه أي لوم لنجم ليفربول، بسبب حضور حفل الزفاف قبل الانضمام إلى المعسكر.

حيث اعتبر ميدو أن عدم انتقاد صلاح رغم الخطأ الذي وقع فيه بحضور حفل زفاف شقيقه، يؤكد أن هناك بعض اللاعبين أكبر من المنتخب المصري، وهو ما يهدده بالفشل.

ولم يتوقف ميدو عند هذا الحد، بل ضرب مثالًا بنفسه؛ عن حالته حين كان يمثل المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية 2006 التي اقيمت في مصر، عندما اعترض على المدير الفني للمنتخب آنذاك حسن شحاتة، بسبب استبداله في مباراة نصف النهائي أمام منتخب السنغال، ليتم استبعاده بعد الصعود للمباراة النهائية ضد كوت ديفوار.

واعترف ميدو أن القرار الذي تم اتخاذه ضده حينذاك كان صحيحًا، مؤكدًا أن المنتخب المصري كان سيخسر المباراة النهائية إذا شارك فيها رغم الخطأ الذي وقع فيه، بداعي أن المنتخب الوطني أكبر من أي لاعب.