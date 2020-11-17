الامارات | لاعبة طائرة تفوز بقضيتها ضد رئيس البرازيل

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة طائرة تفوز بقضيتها ضد رئيس البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت لاعبة كرة طائرة شاطئية برازيلية باستئنافها أمام المحكمة الرياضية العليا في البلاد، وذلك في قضيتها ضد الرئيس البريازيلي جايير بولسونارو، بعد تغريمها في أكتوبر بسبب صراخها بعبارة "أخرج يا بولسونارو" خلال مقابلة متلفزة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية أمس.

ورددت اللاعبة كارول سولبرج تلك الجملة التي استهدفت الرئيس اليميني بعد مباراة في ساكواريما، نحو 80 كيلومترا شرقي ريو دي جانيرو في سبتمبر. وتم تغريمها ألف ريال (185 دولارا) بعد تلك الواقعة، لكن سيتم الاكتفاء بتحذيرها فقط بعد القرار الصادر يوم الاثنين. واستأنفت اللاعبة (33 عاما) الغرامة، بحجة أنها لم تكن على علم بأنها "انتهكت" أي قانون وأنها تريد حماية حرية التعبير للرياضيين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news