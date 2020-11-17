شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام توجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل المنتخب الوطني ضيفًا على توجو اليوم الثلاثاء، في تمام السادسة مساءًا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون.

ومن المتوقع أن يعتمد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، على الثنائي طارق حامد وحمدي فتحي في وسط الملعب، بعد استبعاد عمرو السولية بسبب الإيقاف وكذلك استبعاد النني نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وغالبًا سيتواجد أحمد توفيق في مركز الظهير الأيمن بدلاً من محمد هاني الذي تم استبعاده للإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة.

ويعد التشكيل المتوقع هو: حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح - أحمد حجازي – محمود حمدي – أحمد توفيق خط الوسط: طارق حامد – حمدي فتحي خط الهجوم: مصطفى محمد – محمود حسن تريزيجيه – عبدالله السعيد – أحمد سيد ويذكر أن منتخب مصر يحتل المركز الثاني في المجموعة بواقع 5 نقاط، وتتصدر جزر القمر الترتيب بـ8 نقاط، وتأتي كينيا في المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط، بينما توجد توجو في المركز الأخير بنقطة واحدة.