شكرا لقرائتكم الاهلي يدخل معسكر مغلق قبل نهائي أفريقيا بـ72 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إستقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على إقامة معسكر لمدة ثلاثة أيام للفريق قبل مباراة الزمالك المُقرر لها 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة ، ويرغب الجهاز الفني في تحقيق مزيداً من الإستقرار والهدوء بين اللاعبين قبل خوض النهائي الأفريقي المُرتقب.

ويبحث موسمياني مع معونيه خلال الفترة الحالية عدة أمور خاصة بإستعدادات وتدريبات الفريق لمباراة الزمالك وتتجه النية لإقامة معسكر مُغلق قبل المباراة بـ72 ساعة بعد التدريبات اليومية التى يخوضها الفريق حالياً على ملعب التتش.

ويفقد الأهلي في التدريبات الحالية جهود لاعبيه الدوليين ( محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد مجدي قفشة وحمدي فتحي) لتواجدهم مع المنتخب الوطني الذي سيواجه توجو اليوم بتوجو في تصفيات أمم أفريقيا فضلاً عن تواجد الثلاثي الأجنبي ، التونسي على معلول والأنجولي جيرالدو والمالي آليو ديانج مع منتخبات بلادهم حسب الأجندة الدولية.

ويعود الأهلي للتدريبات اليوم ،الثلاثاء، بعد راحة حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة وسيُشارك في المران عمرو السولية الذى خرج من معسكر منتخب مصر مؤخراً لحصوله على بطاقة صفراء ثانية في مباراة توجو السبت الماضي في الجولة الثالثة لتصفيات أممم أفريقيا فيما سيحضع محمد هاني ظهير ايمن الفريق لفحص طبي قبل مران اليوم لمعرفة حجم إصابته بعدما أُصيب في لقاء توجو السبت الماضي في الرباط الخارجي للركبة.

ويلعب الأهلي مع أبوقير للأسمدة في الخامسة من مساء السبت المقبل بإستاد برج العرب في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.