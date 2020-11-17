دقيقة حداد قبل مباراة مصر والبرازيل اليوم

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جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، عن وقوف لاعبي منتخبي مصر والبرازيل الأولمبي، دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة المنتخبين اليوم الثلاثاء، على رحيل كارلوس أماديو المدرب السابق لمنتخب البرازيل للشباب تحت 17 و20 عاما والذي عمل لوقت طويل مع أندري جاردين مدرب المنتخب الأولمبي الحالي.

وكان كارلوي أماديو قد وافته المنية أثناء عمله في السعودية كمدرب لشباب فريق الهلال السعودي، وتوفي في منزله أثر أزمة قلبية هذا الشهر.

يدخل منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة ودية من العيار الثقيل أمام نظيره البرازيلى على ستاد القاهرة الدولى، فى ختام الدورة الودية الدولية التى أقيمت فى القاهرة فى الفترة من 12 حتى 17 نوفمبر الجارى للمنتخبات الأولمبية وتضم منتخبات مصر وكوريا الجنوبية والبرازيل، ضمن برنامج الاعداد لأولمبياد طوكيو 2021.

وأسفر الاجتماع الفني للدورة الدولية الودية بحضور الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب المصري، عن ارتداء المنتخب الأولمبي المصرى زيه الأساسي أحمر -أبيض- أسود في لقائه امام البرازيل باستاد القاهرة على أن يرتدى المنخب البرازيلي زيه التقليدى الأصفر والأزرق.

افتتح منتخب مصر الأولمبى مشواره فى الدورة بتعادل سلبى مع كوريا الجنوبية على ستاد السلام، السلام، وبدأ المنتخب الأولمبى المباراة بتشكيل يضم، فى حراسة المرمى: محمد صبحى، وفى الدفاع: حسن علي ومحمد عبدالسلام ومحمود مرعي وكريم العراقي، والوسط: أكرم توفيق وناصر ماهر وإمام عاشور وأحمد بيكهام، والهجوم: صلاح محسن وأحمد ياسر ريان. بينما فاز راقصو السامبا على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدف على نفس الملعب ليتصدر منتخب البرازيل الدورة بثلاثة نقاط.