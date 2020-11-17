شكرا لقرائتكم أحمد حسن يدعم مؤمن زكريا: كلنا بنحبك ومعاك وبندعيلك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه أحمد حسن نجم الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر، رسالة حب ودعم لمؤمن زكريا نجم القلعة الحمراء، ونشر الصقر صوراً جمعته بمؤمن عبر حسابه الشخصى على تويتر وعلق عليها "كلنا بنحبك كلنا بندعمك كلنا بندعيلك كلنا معاك كلنا مؤمن.. منور دايما".



أحمد حسن

وفى وقت سابق، قال مؤمن زكريا، لاعب الأهلي إنه سعيد باختياره سفيرًا لنهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي والزمالك، من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مضيفا:" أتمنى أن تخرج المباراة بأفضل صورة، خاصة أنها تجمع فريقين عريقين وأرفض الإفصاح عن أمنياتي بشأن الفريق الفائز باللقب".

وكشف مؤمن، عن سر جمعه بأحمد فتحي، زميله في الأهلي، المنتقل حديثا لبيراميدز متابعا :" فتحي كان يتبارك بمياه يقرأ عليها بعض آيات القرآن ويشربها قبل نزول الملعب، وكنت أحصل منه على بعضها، ووقتها كنت أسجل الأهداف باستمرار". وأوضح مؤمن آخر تطورات حالته الصحية مؤكدا أنه في تحسن مستمر، ولديه أمل كبير في العودة للملاعب قريبًا.

ويعانى مؤمن زكريا من التصلب الجانبي الضموري في العضلات، وهو مرض نادر الحدوث لا يصاب به إلا شخص من كل مليونين، وهو مرض سريع الانتشار في جميع أنحاء الجسم.