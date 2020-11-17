شكرا لقرائتكم مدرب منتخب البرازيل الأوليمبى يعلق على مواجهة مصر ويؤكد: "مباراة صعبة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أندري جاردين مدرب منتخب البرازيل الأولمبي أن مواجهة منتخب مصر ستكون صعبة للغاية، مشيراً إلى أن الفراعنة يقدم أداء جيد ويتمتع بتنظيم دفاع ويمتلك لاعبين مميزين وأصحاب قوة بدنية ، معرباً عن ثقته بتمكن منتخب السليساو في تحقيق الفوز فى مباراة اليوم وتحقيق لقب البطولة الودية .

وقال جاردين لموقع الاتحاد البرازيل لكرة القدم ، أن المنتخب المصري أقوي من نظيره الكروي الجنوبي ، مضيفاً "ستكون مباراة صعبة . مصر بطلة في قارتها ، وفازت بجميع المباريات في التصفيات. وإنها أقوى بدنيا من كوريا الجنوبية ، ولديها منظمة دفاعية أخرى ، لكننا أيضًا أكثر ارتباطًا وثقة بعد الفوز في المباراة الأولى ".

يدخل منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة ودية من العيار الثقيل أمام نظيره البرازيلى على ستاد القاهرة الدولى، فى ختام الدورة الودية الدولية التى أقيمت فى القاهرة فى الفترة من 12 حتى 17 نوفمبر الجارى للمنتخبات الأولمبية وتضم منتخبات مصر وكوريا الجنوبية والبرازيل، ضمن برنامج الاعداد لأولمبياد طوكيو 2021.

افتتح منتخب مصر الأولمبى مشواره فى الدورة بتعادل سلبى مع كوريا الجنوبية على ستاد السلام، السلام، وبدأ المنتخب الأولمبى المباراة بتشكيل يضم، فى حراسة المرمى: محمد صبحى، وفى الدفاع: حسن علي ومحمد عبدالسلام ومحمود مرعي وكريم العراقي، والوسط: أكرم توفيق وناصر ماهر وإمام عاشور وأحمد بيكهام، والهجوم: صلاح محسن وأحمد ياسر ريان. بينما فاز راقصو السامبا على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدف على نفس الملعب ليتصدر منتخب البرازيل الدورة بثلاثة نقاط.