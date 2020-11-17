شكرا لقرائتكم حوار كروى بين معلول وساسى ينقل كلاسيكو أفريقيا إلى معسكر تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم الصداقة القوية التى تربط الثنائى التونسى على معلول وفرجانى ساسى لاعبا الأهلى والزمالك، والترابط الذى يجمعهما فى وحدة الأصل مع منتخب نسور قرطاج، لم تخلو علاقتهما من التحدى الواضح بسبب الساحرة المستديرة والمنافسة القائمة والمستمرة بينهما بسبب قطبى الكرة المصرية، خاصة مع اقتراب نهائى دورى أبطال أفريقيا الذى يجمع القطبين يوم 27 نوفمبر الجارى.

منافسة الثنائى دائماً تتصدر اهتمامات الجماهير لما تحمله من خفة ظل وتحدى مقبول وطموح مشروع فى تحقيق الانتصارات كل مع فريقه الذى يمثله بعيداً عن وحدة الأصل مع المنتخب التونسى، بداية التحدى ظهرت فى وقت سابق، عندما نشر يوسف المساكني نجم المنتخب التونسي، فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، للثنائي علي معلول ظهير أيسر الاهلي وفرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، وهما يتحدثان عن مباراة القمة فى الموسم الماضى، وذلك على هامش تواجدهما فى تلك الفترة بمعسكر منتخب تونس لمواجهة ودية مع الجزائر قبل كأس الأمم الأفريقية 2019 التى أقيمت بمصر.

وبدأ المساكني الحوار، بأن الديربي سيبدأ الآن، وسأل عن ترتيب الفريقين في جدول المسابقة، فأجابه ساسي بأن الزمالك متصدر الترتيب، ليرد معلول: "بعد المباراة سيعودون للمركز الثاني".

وقال فرجاني ساسي لعلي معلول، إن الفارق خمس نقاط لصالح الزمالك، وإنه يفضل أن يلعب معلول المباراة كي يترك المساحات خلفه في مركز الظهير الأيسر، ليستغلها هو ويمرر لزميله حمدي النقاز لاعب الزمالك آنذاك.

ورد عليه معلول ضاحكًا: "باش نعمل منك شوربة أنت والنقاز".

وكانت هذه المداعبة قبل قمة الأهلى والزمالك فى الدور الأول من دورى الموسم الماضى وتعادل فيها الفريقان سلبياً.

وقبل اللقاء المرتقب دخل الثنائى فى تحدى جديد، عبر إحدى القنوات الفضائية على هامش تواجدهم في معسكر المنتخب التونسي، لخوض مباريات تصفيات بطولة الأمم الأفريقيا 2021 التي ستقام في الكاميرون.

وقال فرجاني ساسي: "أول نهائي ليا مع الزمالك في بطولة أفريقيا وإن شاء الله يكون أول لقب للزمالك بعد 2002، والحمد لله قدمت الإضافة في مباراة الرجاء الماضية وكان اللقاء تحدي بالنسبة لي والحمد لله سجلت هدفا وصنعت آخر".

وأضاف فرجاني ساسي: "إن شاء الله ربنا يوفقنا في النهائي، معلول أخويا ولعبنا لفترة طويلة في الصفاقسي وتونس لكن إن شاء الله البطولة من نصيبي أنا".

في المقابل رد علي معلول قائلا: "وصلنا مرتين للنهائي ومكنتش موجود مع الفريق كنا قريبين من اللقب لكن هذه هي كرة القدم، إن شاء الله التالتة تابتة والأهلي يكون في يوم رائع وإن شاء الله نتوج باللقب، الحظوظ هي 90% للنادي الأهلي و10% للزمالك.