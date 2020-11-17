شكرا لقرائتكم نادى جرين هيلز يعلن تسلم 43 فدانا من جهاز مدينة الشروق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يتسلم مجلس إدارة نادى جرين هيلز بمدينة الشروق برئاسة تامر السعيد أرض النادى بالكامل الشاملة 43 فدان بعد موافقة رئاسة الجمهورية ووزارة الإسكان على تخصيص الأرض للجمعية العمومية للنادى.

جاء ذلك بعد الجهود المضنية التي بذلها رئيس النادى بمعاونة كل من أسامة يوسف وسامح يوسف وأشرف صالح أعضاء المجلس، بالتنسيق مع إبراهيم حجازى عضو مجلس النواب والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

من جانبه قال أشرف صالح عضو المجلس أن الخطابات التي أصدرتها مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة تعد بمثابة حلم لأعضاء النادى طال انتظاره في ظل الثقة اللامحدوده في القيادة السياسية التي تحظى بتأييد من الشعب المصرى بأكمله خاصة أن الدولة لديها حرص شديد على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين بكافة أشكالها.

من المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة طفرة غير مسبوقة داخل نادى جرين هيلز في ظل الخطة الإنشائية والرياضية التي وضعها مجلس الإدارة من أجل وضع النادى في مصاف الأندية والهيئات الكبرى على مستوى الجمهورية.