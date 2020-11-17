شكرا لقرائتكم أيمن يونس : المهم نكسب توجو وبعدين نحاسب علي الأداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ايمن يونس نجم الزمالك الاسبق، أن مباراة توجو اليوم تعتبر لقاء فاصل للمنتخب الوطني ولابد من الفوز بنقاط المباراة واي نتيجة غير الفوز ستضع المنتخب في حسابات مربكة في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا القادمة ، مشيرا إلى أن الأداء الفراعنة في تراجع حاد ولكن الأهم حالياً هو تحقيق الفوز علي توجو والمحاسبة علي الأداء بعد هذه المباراة .

وقال ايمن يونس في تصريحات إذاعية لاون سبورت اف ام ، أن المنتخب الوطني يمتلك عناصر جيدة جدا خاصة أن الاهلي والزمالك وصلا إلى نهائي دوري ابطال افريقيا وبيراميدز أيضاً وصل إلى نهائي الكونفدرالية الإفريقية، فضلا عن وجود محترفين في فرق مميزة باوروبا ونمتلك محمد صلاح من افضل ثلاث لاعبين علي مستوي العالم ، مؤكدا أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب لا يوجد عنده اي مبررات لسوء الأداء في الفترة الحالية .

يدخل المنتخب الوطنى لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة جديدة فى التصفيات الأفريقية، حيث يلتقى مع توجو فى إياب الجولة الرابعة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2022، وتقام المباراة على ستاد كيغيه بالعاصمة لومى بدون جماهير فى ضوء الاجراءات الاحترازية المتبعة للحد من فيروس كورونا المستجد.

تقام مباراة منتخب مصر وتوجو فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وحقق منتخب مصر فوزا مهما وصعبا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش، ويبحث المنتخب عن تحقيق الفوز اليوم لتصدر المجموعة، خاصة أن منتخب جزر القمر يتصدر المجموعة حاليا.

ويتصدر منتخب جزر القمر المجموعة السابعة، برصيد 8 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط، عن منتخبنا الوطنى، صاحب الـ 5 نقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط في المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.

واستقر حسام البدرى على الدفع بأحمد توفيق فى الناحية اليمنى لتعويض غياب محمد هانى لاعب الأهلى والمنتخب للإصابة بجذع فى الرباط الداخلى للركبة، وكذلك الدفع بطارق حامد فى التشكيل الأساسى على حساب عمرو السولية الذى يغيب للإيقاف ، وهناك تفكير فى الدفع بأيمن أشرف فى الناحية اليسرى على حساب أحمد ابو الفتوح كما يدرس البدرى الدفع بمحمد مجدى قفشة أساسيا على حساب عبد الله السعيد.