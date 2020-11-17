شكرا لقرائتكم أديبايور يؤازر منتخب توجو فى فندق الإقامة قبل مواجهة الفراعنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد ايمانويل اديبايور نجم ريال مدريد وارسنال ومانشستر سيتي السابق ومنتخب توجو السابق في فندق الإقامة الخاص بمنتخب توجو من أجل مؤازرتهم قبل مواجهة منتخب مصر في السادسة مساء اليوم في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التي تستضيفها الكاميرون.

وخلال هذه المباراة ينتظر محمد الشناوي حارس مرمي الاهلي والمنتخب الوطني ، رقم قياسي جديد ، حيث نجح الشناوي في الوصول إلي 1077 دقيقة على التوالي دون تلقي أهداف ليتخطى أحمد شوبير حارس المنتخب السابق الذي حقق 1057 دقيقة حفاظاً علي شباكه، ويحتاج الشناوي 57 دقيقة فقط في مباراة اليوم لكسر رقم إكرامي الشحات حارس الأهلى السابق وهو 1133 دقيقة .

ويحتل الشناوي المركز الرابع في قائمة الكرة المصرية حفاظاً علي شباكه خلف كل من ثابت البطل 1442 دقيقة وعصام الحضري 1288 دقيقة ، وإذا تمكن الشناوي في الحفاظ علي شباكه أمام توجو اليوم سيحتل المركز الثالث ويقترب من رقم الحضري .

يدخل المنتخب الوطنى لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة جديدة فى التصفيات الأفريقية، حيث يلتقى مع توجو فى إياب الجولة الرابعة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2022، وتقام المباراة على ستاد كيغيه بالعاصمة لومى بدون جماهير فى ضوء الاجراءات الاحترازية المتبعة للحد من فيروس كورونا المستجد.

وتقام مباراة منتخب مصر وتوجو فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وحقق منتخب مصر فوزا مهما وصعبا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش، ويبحث المنتخب عن تحقيق الفوز اليوم لتصدر المجموعة، خاصة أن منتخب جزر القمر يتصدر المجموعة حاليا.

واستقر حسام البدرى على الدفع بأحمد توفيق فى الناحية اليمنى لتعويض غياب محمد هانى لاعب الأهلى والمنتخب للإصابة بجذع فى الرباط الداخلى للركبة، وكذلك الدفع بطارق حامد فى التشكيل الأساسى على حساب عمرو السولية الذى يغيب للإيقاف وأيضا الدفع بحمدى فتحي بدلا من محمد النني الى يغيب بعد اصابته بفيروس كورونا ، وهناك تفكير فى الدفع بأيمن أشرف فى الناحية اليسرى على حساب أحمد ابو الفتوح كما يدرس البدرى الدفع بمحمد مجدى قفشة أساسيا على حساب عبد الله السعيد.

ويتصدر منتخب جزر القمر المجموعة السابعة، برصيد 8 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط، عن منتخبنا الوطنى، صاحب الـ 5 نقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط في المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.