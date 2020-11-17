شكرا لقرائتكم الغاء بطولة العالم للمصارعة بسبب فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الاتحاد الدولى للمصارعة إلغاء منافسات بطولة العالم التي كان مقرر اقامتها ديسمبر المقبل ، بصربيا بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للمشاركين في البطولة والمقرر ان يكون70% من نسبة المشاركة في العام الماضى ، و يرجع قلة العدد بسبب تفشى فيروس كورونا في صربيا ، وذلك بعد أيام من الغاء منافسات الشباب والناشئين التي تقام هناك أيضا .

وتقرر إقامة بطولة بديلة تحت مسمى كأس عالم فردى ، بأن يلعب في كل وزن لاعب واحد فقط ، تجنبا للتكدس ولتطبيق التباعد الاجتماعى .

كما قرر الاتحاد الدولى تأجيل الكونجرس " الجمعية العمومية للاتحاد الدولى " التي كان مقرر اقامتها على هامش البطولة ، إلى 2021 لنفس أسباب تأجيل البطولة

من ناحية أخرى قرر الاتحاد الدولى للمصارعة إلغاء منافسات بطولة العالم للشباب تحت 23 سنة، والتى كان من المقرر إقامتها فى فنلندا خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر، نظرا للظروف الصحية التى تمر بها بعض دول العالم بسبب فيروس كورونا، وعدم استقرار الأوضاع على خلفية الآثار المترتبة على الجائحة، ويعد هذا الإلغاء هو الأخير، بعد أن تم تأجيل البطولات مرتان من قبل، حيث كان من المقرر إقامة البطولات الدولية خلال أبريل ومايو الماضيين، وتم التأجيل إلى سبتمبر وأكتوبر، وتم التأجيل مرة أخرى، ليتم فى النهاية الإلغاء.